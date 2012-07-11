"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за июньский газ

НАК «Нафтогаз Украины» рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставки газа, которые были произведены в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Да, в плановом порядке», - сказал он, отвечая на вопрос, произведен ли расчет.

При этом Ю.Бойко не уточнил сумму платежа.

Напомним, что во втором квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила 425 долл. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 долл. США за 1 тыс. куб. м.

"Нафтогаз" заплатил почти 648 млн долл. США за импортированный в мае 2012 года природный газ.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.