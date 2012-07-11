Кабмин одобрил соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение «О подписании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о мерах относительно параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системой Российской Федерации».

Об этом сообщил журналистам после заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Да, одобрили», - сказал Ю.Бойко.

В тоже время, отвечая на вопрос журналистов, может ли это соглашение быть подписано в ближайшее время, в частности, во время завтрашней встречи президентов Украины и России, Ю.Бойко сказал: «если русские коллеги будут готовы, то с нашей стороны процедура закончена. Она работает у нас на основе работы хозяйствующих субъектов».