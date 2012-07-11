"Нафтогаз Украины" пока не возобновил поставки газа в Польшу – PGNIG

Варшава. НАК "Нафтогаз Украины" пока не возобновила поставки газа в польский Грубешув, прекращенные с начала прошлого года в нарушение контракта с польской государственной компанией Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo от 2004 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба PGNIG в среду, отвечая на запрос агентства.

"Поставки газа на базе договора от 26 октября 2004 года с НАК "Нафтогаз Украины" через пункт Зосин/Грубешув до сегодняшнего момента не были возобновлены", - сказано в сообщении.

Пресс-служба компании напомнила, что украинский НАК аргументировал прекращение поставок изменением национального законодательства, запрещающего экспорт добываемого в Украине газа.

"PGNiG рассчитывает на быстрое разрешение украинской стороной всех дел, которые позволят возобновить поставки, согласно договору от 2004 года", - отметила пресс-служба.

Польская компания отказалась предоставить информацию о том, получит ли PGNIG возмещение убытков от НАКа за невыполнение контракта в прошлом и текущем году, а также согласовывали или с ней представители украинской компании сроки возобновления поставок.

Пресс-секретарь польского нефтегазового монополиста Йоанна Закшевска сказала УНИАН, что компания "очень надеется" на скорое возобновление газовых поставок из Украины, отказавшись предоставить дополнительные подробности.

Как сообщал УНИАН, 20 июня украинское правительство утвердило баланс импорта/экспорта газа, согласно которому, в текущем году запланированы поставки в Польшу около 90 млн кубометров газа из 200 млн кубометров, предусмотренных контрактом между НАК и PGNIG.

Справка УНИАН. PGNIG впервые обвинила украинский НАК в нарушении условий действующего до 2021 года "грубешовского" контракта в сентябре позапрошлого года, после чего украинская компания с октября возобновила поставки до конца 2010 года.

В мае 2011 года вице-глава правления PGNIG Славомир Хинц сказал УНИАН, что компания рассчитывает на полюбовное решение спора с НАК, назвав возможное судебное разбирательство «крайней мерой».

Польша, которая ежегодно потребляет около 14 млрд кубометров газа, более 70% импортирует, главным образом, из Российской Федерации.