В ходе визита Путина в Украину подписание документов в газовой сфере не планируется – Ушаков

Обсуждение газового вопроса будет одной из важных тем повестки визита Президента России Владимира Путина в Украину, при этом подписание документов в газовой сфере не планируется, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передают РИА-Новости.

«Газовая проблематика, естественно, будет присутствовать, но пока документов не подготовлено, не думаю, что удастся согласовать их за оставшиеся часы», - сказал он.

При этом Ю.Ушаков отметил, что в составе российской и украинской делегаций присутствуют специалисты, непосредственно занимающиеся переговорами по данной теме. Так с российской стороны планируется участие главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Как сообщал УНИАН, заседание комиссии под председательством президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина состоится 12 июля в Ялте.

Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.