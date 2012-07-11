Янукович: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в газовой и нефтеперерабатывающей отраслях.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы постоянно находимся в переговорном процессе с нашими партнерами из Азербайджана. Мы считаем, что Азербайджану и Украине выгодно строить отношения в газовой и нефтеперерабатывающей сферах», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что часть этой работы уже выполнена. По словам В.Януковича, в настоящее время Украина ежегодно получает из Азербайджана около 4 млн тонн нефти.

Президент также сообщил, что Украина заинтересована в участии в разноплановых энергетических проектах. Речь идет, в частности, о строительстве газотранспортных систем. В.Янукович напомнил, что наше государство имеет для этого соответствующие ресурсы и опыт.