Спецкомиссия определит причину взрыва на компрессорной станции в Харьковской области

В Харьковской области для определения причины взрыва на Краснодонецкой дожимной компрессорной станции начала работу специальная комиссия.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Для выяснения причин взрыва начата работа комиссии территориального управления Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора по Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, около 8.30 в с. Копанка Балаклейского района Харьковской области на Краснодонецкой дожимной компрессорной станции газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» после проведения ремонтных работ на второй промышленной машине произошел взрыв газа. В результате взрыва получили травмы и направлены в центральную районную больницу 7 работников.

Взрывом разрушены некоторые конструкции помещения и окна на площади 50 кв. м.

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил провести расследование по факту взрыва газа на компрессорной станции.

По поручению Н.Азарова причины взрыва должна выяснить мобильно-оперативная группа ответственных работников МЧС, МВД и прокуратуры.