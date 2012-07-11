Украина заинтересована в создании газотранспортного консорциума, заявляет Янукович

Украина сегодня заинтересована в создании газотранспортного консорциума.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщается на сайте Президента Украины.

«Сегодня мы продолжаем работать над созданием газотранспортного консорциума», - сказал В.Янукович.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона исходит из того, что «газотранспортную систему надо сохранить и обеспечить ее эффективную работу». «В этом заинтересованы и Россия, и Украина, и Европа», - убежден В.Янукович.

Президент отметил, что речь идет о необходимости модернизации украинской ГТС, увеличении ее возможностей и объемов прокачки. Вместе с тем В.Янукович добавил, что реализация этого проекта требует вложения значительных средств. «Главная цель - сохранить систему, модернизировать ее, вложить в нее деньги и обеспечить стабильную работу», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что процесс создания газотранспортного консорциума должен быть законным и прозрачным.

Кроме того, Президент подчеркнул, что такой важный для государства вопрос нуждается в объективной оценке. Он сообщил, что для определения объективной стоимости и технического состояния национальной ГТС Украина заключила соглашение с западными специалистами, которые сейчас проводят соответствующий аудит. «Работают эти эксперты, и предварительную оценку системы мы надеемся получить в августе. В августе будет понятна рыночная цена этой системы», - сказал В.Янукович.

Он также отметил, что Украина заинтересована в надежных, стабильных партнерах в этом вопросе. «Я убежден, мы завтра будем обсуждать этот вопрос…Создание газотранспортного консорциума, конечно, качественно улучшит отношения в газовой сфере Украины и России», - сказал глава государства.

Помимо этого, В.Янукович заявил, что Украина и Россия обязаны найти компромисс по газовому вопросу, поскольку высокая цена на газ является неприемлемой для нашего государства.

Он в который раз отметил, что Украина не может согласиться с такой высокой ценой на газ. «Мы обязаны найти решение. Думаю, мы это сделаем», - сказал В.Янукович.

По его словам, газовый вопрос является едва ли не единственным, имеющим такую большую остроту в отношениях между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, 12 июля под председательством президентов Украины и Российской Федерации состоится пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.

15 мая Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы – остается», - сказал В.Янукович.

Справка УНИАН. Компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы.

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.