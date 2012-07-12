Цена нефти обвалилась после роста накануне

На мировых торгах в четверг, 12 июля, цены на нефть снижаются .

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже упала на 0,21 доллара, или на 0,24%, - до 85,6 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,3 доллара, или на 0,3%, - до 99,93 доллара за баррель.

В среду, 11 июля, нефть подорожала более чем на 2% на фоне статданных о сокращении запаслв черного золота в США, передает Bloomberg.

Еще один фактор, который может повлиять на цену нефти - статданные по ВВП Китая, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 7,7% в годовом исчислении после роста на 8,1% кварталом ранее.