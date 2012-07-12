В Луганской области из шахты эвакуируют горняков - пожар на горизонте 880 м
10:43, 12 июля 2012Энергетика
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Сегодня около 6.00 в Антраците Луганской области на шахте «Комсомольская» ГП «Антрацит» в западном вентиляционном ходке № 2 на горизонте 880 м возник пожар.
В это время в шахте находились 246 человек, на аварийном участке - 18 шахтеров, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Все люди оповещены о пожаре и выводятся на поверхность. К аварийным работам привлечены горноспасательные подразделения.
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