На Червонодонецкой ДКС произошла авария, пострадало 6 человек

Авария, произошедшая 11 июля 2012 года на агрегате № 2 первого компрессорного цеха Червонодонецкой дожимной компрессорной станции (Харьковская область) нанесла незначительный материальный ущерб, угрозы жизни пострадавших нет.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Управлением по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении уточняется, что на Червонодонецкой ДКС произошла несанкционированная утечка газа. Высокая концентрация газа в воздухе вызвала так называемый «хлопок» и вспышку без последующего возникновения пламени. «На момент аварии в компрессорном цехе № 1, который был введен в эксплуатацию в 1971г., работала ремонтная бригада. В результате возгорания 6 человек получили ожоги различной степени тяжести, а один - травму ноги», - говорится в пресс-релизе.

По данным НАК «Нафтогаз», 6 пострадавших работников предприятия были оперативно доставлены в Ожоговый центр в г. Харьков, где им была оказана необходимая помощь.

Авария нанесла незначительный материальный ущерб, общий размер которого не превышает 3,5 тыс. гривен.