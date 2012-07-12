Пожар на шахте в Луганской области потушен

В Луганской области потушен пожар на участке старой выработки 16 западного штрека на шахте «Комсомольская» (ГП «Антрацит»), где сегодня утром были эвакуированы 33 горняка.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области, пострадавших среди шахтеров нет. Тем не менее, спуск работников в шахту запрещен. По предварительным данным причиной задымления стало тление электрокабеля.

На предприятии создана комиссия по расследованию причин возникновения аварийной ситуации, в которую вошли представители территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в 05:45 минут было обнаружено задымление на шахте «Комсомольская» (ГП «Антрацит») в 18 западной лаве со стороны неработающего 16 западного конвейерного штрека шахты. На момент возникновения аварийной ситуации в 18 западной лаве находилось 33 горняка, которые были немедленно выведены на поверхность. Всего под землей находилось 249 человек, которые также были выведены на поверхность, в соответствии с планом ликвидации аварии.