Патовую ситуацию с рассмотрением кассации Тимошенко могут разрешить Квасневский и Кокс

Варшава. Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Павел Коваль считает патовой ситуацию с рассмотрением Высшим специализированным судом по рассмотрению гражданских и уголовных дел жалобы на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу, которую суд не хочет рассматривать без присутствия осужденной.

Такое мнение П.Коваль выразил корреспонденту УНИАН в Польше, комментируя сегодняшнее решение об очередном перенесении рассмотрения кассации. Он назвал очевидным затягивание дела.

"Политические интерпретации могут быть разные: представители власти могут иметь свои, а оппозиции - свои, но пока врачи не разрешают Тимошенко лично принимать участие в заседании, это воспринимается как то, что до того времени судья не будет рассматривать дело", - сказал депутат.

П.Коваль выразил надежду, что выйти из патовой ситуации помогут представители Европарламента – бывший Президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Патрик Кокс.