Украина и РФ подписали соглашение о параллельной работе объединенных энергосистем
19:59, 12 июля 2012Энергетика
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Россия и Украина подписали соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы объединенных энергосистем двух стран.
Как сообщает РИА «Новости», подписи под документом поставили министр энергетики РФ Александр Новак и его украинский коллега Юрий Бойко.
Церемония подписания состоялась после заседания Межгосударственной комиссии в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Виктора Януковича.
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