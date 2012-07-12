Украина и РФ подписали соглашение о параллельной работе объединенных энергосистем

19:59, 12 июля 2012
Энергетика
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Россия и Украина подписали соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы объединенных энергосистем двух стран.

Как сообщает РИА «Новости», подписи под документом поставили министр энергетики РФ Александр Новак и его украинский коллега Юрий Бойко.

Церемония подписания состоялась после заседания Межгосударственной комиссии в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Виктора Януковича.

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