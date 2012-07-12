Путин свел к шутке разговор о возможности пересмотра газового контракта с Украиной

Ялта. Президент России Путин исключает пересмотр газового контракта с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ялте после заседания Межгосударственной комиссии.

«Есть замечательное, всеми любимое произведение («12 стульев» - УНИАН): можно вечером стулья, а утром деньги. Можно. Можно утром стулья, а вечером деньги. Можно. Но деньги вперед», - сказал В.Путин.

По его словам, соглашение, действующее между двумя странами, носит корпоративный характер.

В.Путин отметил также, что Украина и Россия договорились на уровне правительств и на уровне президентов поручить хозяйствующим субъектам - «Газпрому» и «Нафтогазу Украины» рассмотреть «все возможные варианты совершенствования своих отношений».

«Мы знаем позицию нашего партнера и относимся к ним с уважением», - сказал В.Путин, добавив, что Россия хотела бы достигнуть договоренностей в будущем.

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