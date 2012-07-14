Украина и Норвегия будут сотрудничать в сфере ядерной и радиационной безопасности

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности, снятии с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и преобразовании объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Как сообщается на сайте Кабмина, соответствующее распоряжение было принято 11 июля 2012 года.

Этим же документом Кабмин уполномочил министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балогу подписать данное соглашение.

«Подписание документа будет способствовать оптимизации процесса снятия с эксплуатации блоков Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему; расширению источников финансирования указанной деятельности за счет привлечения международной технической помощи; даст возможность обмена опытом и знаниями в области снятия с эксплуатации АЭС» - отмечается на сайте Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля т.г. над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начали технологический цикл строительства арки нового безопасного конфайнмента.

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