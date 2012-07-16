Негативные статданные из Китая изменили цены на нефть разнонаправленно

На мировых торгах в понедельник, 16 июля, цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне статданных из Китая, которые говорят о замедлении роста экономики этой страны.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,21 доллара, или на 0,24%, - до 86,89 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,22 доллара, или на 0,21%, - до 102,62 доллара за баррель.

Согласно данным государственного статистического управления КНР, темпы роста ВВП Китая во втором квартале 2012 года снизились до самого низкого за последние три года показателя - 7,6%. Данные немного разошлись с прогнозами аналитиков, которые полагали, что ВВП Китая во втором квартале не превысит 8%, передает Bloomberg.