В Украине из-за непогоды обесточены более 400 населенных пунктов в 10 областях

В Украине в ночь на 16 июля в результате неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 409 населенных пунктов в десяти областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались 151 н.п. в Черкасской области, 96 – в Одесской, 76 – Киевской, 36 – Полтавской, 33 – Николаевской, 7 – Кировоградской, 5 – Закарпатской, 3 – Львовской и по 1 – в Днепропетровской и Волынской областях.

К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.