В Украине из-за непогоды обесточены более 400 населенных пунктов в 10 областях
09:42, 16 июля 2012Энергетика
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В Украине в ночь на 16 июля в результате неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 409 населенных пунктов в десяти областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
В частности, без электроснабжения остались 151 н.п. в Черкасской области, 96 – в Одесской, 76 – Киевской, 36 – Полтавской, 33 – Николаевской, 7 – Кировоградской, 5 – Закарпатской, 3 – Львовской и по 1 – в Днепропетровской и Волынской областях.
К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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