Украина привлечет в Китае кредит на 3,6 млрд долл. для замещения газа углем в теплоэнергетике

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл., для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минэнергоугля, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, соответствующий протокол был подписан 13 июля первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Поповичем и уполномоченным представителем Государственного банка развития КНР Лю Бо.

В рамках Программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также строительства заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

«Мы начинаем практическую реализацию договоренностей, достигнутых с руководством КНР во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику. Мы благодарны коллегам за проведенную в Украине работу, которые после ознакомления с энергетической структурой определили наиболее эффективные проекты для внедрения с помощью китайских технологий», - приводятся в пресс-релизе слова министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

В свою очередь, уполномоченный представитель Государственного банка развития КНР Лю Бо отметил перспективу во взаимовыгодном сотрудничестве с Минэнергоугля. Он отметил, что в ближайшее время во время визита руководства банка в Украину диалог по открытию специальной кредитной линии будет продолжен.

Справка УНИАН. В рамках украинско-китайского сотрудничества в угольной отрасли Государственный Банк развития КНР выделил кредит в сумме 85 млн долл. США на модернизацию шахты им. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь». Первый транш в размере 16 млн долл. уже получен в июне текущего года. В целом рамочное соглашение о сотрудничестве в угольной отрасли, подписанное в сентябре 2010 года, предусматривает привлечение денежных средств для модернизации государственных угледобывающих предприятий на общую сумму свыше 1 млрд долл.

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