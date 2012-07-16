«Нафтогаз» и казахская The Rompetrol Group намерены создать сеть АЗС в Украине

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания The Rompetrol Group N.V., 100% которой принадлежат государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз», в понедельник, 16 июля, подписали Меморандум о сотрудничестве по реализации проектов в нефтегазовой промышленности Украины, в котором предусмотрено создание и развитие розничной сети АЗС в приоритетных регионах и крупных городах Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

«В перспективе мы надеемся довести количество АЗС в рамках совместного проекта до 700 единиц. При этом мы предложим нашим клиентам как премиальный, так и более экономичный топливные бренды", – подчеркнул заместитель председателя правления «Нафтогаза Украины» Евгений Корнейчук.

Меморандум также предполагает повышение уровня загрузки государственных мощностей по перевалке нефти и нефтепродуктов, создание и развитие системы вторичной логистики рынка нефтепродуктов.

Кроме того, компании планируют создать совместное предприятие в сфере маркетинга нефтепродуктов на рынке Украины.

В свою очередь генеральный директор The Rompetrol Group N.V. Жанат Тусупбеков отметил, что группа «Ромпетрол» с 2009 года присутствует на рынке нефтепродуктов Украины, рассматривая его как приоритетный в своей стратегии.

Справка УНИАН. Группа компаний «Ромпетрол» на 100% принадлежит государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз». «Ромпетрол» владеет и эксплуатирует три нефтеперерабатывающих завода в Румынии, а также европейскую сеть из более чем 1000 АЗС (Румыния, Молдова, Болгария, Грузия, Франция и Испания).

«Ромпетрол» осуществляет операции в 12 странах по всему миру, численность персонала составляет 7500 человек. В 2011 году оборот компании составил 6,8 млрд долл.

«Нафтогаз Украины» контролирует около 11% оптового рынка нефтепродуктов Украины через двух производителей – Шебелинский ГПЗ ДК «Укргазвыдобування» и Мариупольский НПЗ «Азовской нефтяной компании». Компания также располагает сетью оптовой реализации нефтепродуктов (нефтебаз) во всех регионах Украины.