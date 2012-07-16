DTEK Holdings Limited предоставит кредиты «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Захидэнерго»

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» привлечет у кипрской DTEK Holdings Limited три кредитные линии на общую сумму эквивалентную 1,34 млрд грн, говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта предложения — 11 июля, конечный срок подписания кредитных договоров — 10 августа 2012 года.

Указывается, что «ДТЭК Днепроэнерго» намерена привлечь невозобновляемые кредитные линии в гривне или иностранной валюте на сумму эквивалентную — 574,55 млн грн, 130 млн грн и 630,61 млн грн. Эффективная процентная ставка по всем трем кредитам составляет — 9% годовых при кредитовании в долларах США.

Также на веб-портале «Государственные закупки» сообщается, что ПАО «ДТЭК Захидэнерго» привлечет у кипрской DTEK Holdings Limited пять кредитов на общую сумму 30,5 млн долл. Согласно сообщению, дата акцепта предложения — 10 июля, конечный срок подписания кредитных договоров — 9 августа 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в конце мая т.г. DTEK Holdings Limited предоставила «ДТЭК Захидэнерго» пять кредитов на общую сумму 2,34 млрд грн. Средства планируется направить на проведение реконструкции 5 тепловых энергоблоков эксплуатируемых ПАО «ДТЭК Захидэнерго» тепловых электростанций.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую. Суммарная установленная мощность 23 энергоблоков этих станций составляет 4707,5 МВт.

70,91% акций «ДТЭК Захидэнерго» контролирует ДТЭК. Еще 25% остаются у государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.