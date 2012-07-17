Нефть растет в цене на ожиданиях статданных из США

На мировых торгах во вторник, 17 июля, цена нефти растет на фоне ожиданий статданных из США.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,23 доллара, или на 0,26%, - до 88,66 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,23 доллара, или на 0,22%, - до 103,6 доллара за баррель.

Во вторник данные по запасам нефти в США за минувшую неделю опубликует Американский институт нефти (API), а в среду аналогичные данные представит Министерство энергетики США. По прогнозам аналитиков, Минэнерго может сообщить о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 750 тысяч баррелей нефти. Минувшая неделя может стать четвертой подряд, когда зафиксировано снижение запасов сырья в стране, передает Bloomberg.