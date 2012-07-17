Украина сократила первичную переработку нефти на 44%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июне 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 2,5 млн тонн, что на 43,9% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Об этом во вторник сообщила Государственная служба статистики.

По информации статистического ведомства, производство бензина моторного в стране в первом полугодии 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,8% до 981 тыс. тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 42,3% до 796 тыс. тонн, а мазута – на 54,0% до 526 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.