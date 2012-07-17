Украина в первом полугодии сократила добычу газа и нефти

Добыча природного газа в Украине в первом полугодии 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,1% - до 9,6 млрд куб. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в стране за шесть первых месяцев текущего года сократилась на 4,8%, по сравнению с первым полугодием 2011 года, до 1,166 млн тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июне увеличилась до 496 тыс. тонн, что на 12,2% превысило показатель аналогичного периода 2011 года, а газа нефтяного попутного увеличилась на 2,6% – до 362 млн куб. м.

В июне добыча газа в Украине сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4% до 1,5 млрд куб. м, а добыча нефти – на 2,6% до 190 тыс. тонн.

Как сообщало агентство УНИАН, в 2011 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Добыча нефти при этом сократилась на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Добыча газового конденсата в 2011 году сократилась на 7,0%, по сравнению с 2010 годом, до 874 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.

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