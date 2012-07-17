Президент подписал изменения к закону о природных монополиях

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О природных монополиях».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент принял данный закон 21 июня.

Законом предусмотренного, что решение относительно применения стимулирующего регулирования в соответствующей сфере принимается органом, осуществляющем государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, которая отвечает за реализацию государственной ценовой политики.

В соответствии с законом, регулируется деятельность субъектов природных монополий в таких сферах как распределение природного и нефтяного газа по трубопроводам; передача электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическими сетям; распределение электрической энергии (передача электрической энергии по местным (локальным) электросетям.

Также законом предусмотрено, что в случае применения стимулирующего регулирования орган, регулирующий деятельность субъектов природных монополий, учитывает: расходы в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности (кроме амортизации и расходов, определенных частью третьей этой статьи); расходы на амортизацию активов, рассчитанных в соответствии с методами начисления амортизации, групп активов и срока их полезного использования, определенных органами, осуществляющими государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий; налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды; регуляторную базу активов; регуляторную норму дохода; отдаленность разных групп потребителей от места производства товаров; качество товаров, которые производятся (реализуются) субъектами природных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки, гранты, взносы потребителей.

В законе отмечается, что иначе орган, осуществляющий государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий, во время регулирования цен (тарифов) на товары субъекта природной монополии учитывает: расходы, которые согласно Налоговому кодексум Украины учитываются при вычислении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий (кроме расходов, определенных частью третьей этой статьи); налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды; стоимость основных средств, амортизацию, потребности в инвестициях, определенные в установленном порядке; ожидаемая прибыль от возможной реализации товаров по разным ценам (тарифам); отдаленность разных групп потребителей от места производства товаров; качество производимых товаров (реализуемых) субъектами природных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки.

Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий, в пределах своих полномочий в случае применения стимулирующего регулирования определяют для целей установление цен (тарифов) группы активов, включенных в регуляторную базу, срок их полезного использования и метод начисления амортизации таких активов.

В законе отмечено, что для определения регуляторной базы активов во время перехода к стимулирующему регулированию субъектом оценочной деятельности согласно законодательству разово проводится независимая оценка активов, которые используются для осуществления регулируемой в соответствии с данным законом сферы деятельности субъектов природных монополий, согласно методике оценки, которая определяется органом государственной власти, осуществляющему государственное регулирование оценочной деятельности, по согласованию с органом, осуществляющему государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий. Отчет об оценке таких активов подлежит обязательному рецензированию рецензентами, работающими в органе государственной власти, осуществляющем государственное регулирование оценочной деятельности.