«Нафтогаз» рассказал о намерениях относительно строительства 16 буровых

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что изучает возможность разместить на предприятиях Николаевской области заказ на строительство 16 блок-кондукторов, разъяснив таким образом заявление губернатора области Николая Круглова о строительстве платформ местными предприятиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нафтогаза Украины", компания намерена заказать строительство 16 блок-кондукторов для бурения скважин николаевским судостроительным предприятиям.

Согласно сообщению, блок-кондуктор представляет собой стационарное 3-ярусное сооружение, которая устанавливается непосредственно на месторождениях нефти и газа при осуществлении бурения и добычи углеводородов на морском шельфе.

Блок-кондуктор позволяет осуществлять бурение до 12 скважин с одной точки.

После ввода месторождения в эксплуатацию блок-кондуктор используется как технологическая установка для сбора и предварительной подготовки нефти и газа к транспортировке на сушу.

В пресс-релизе "Нафтогаза" также сказано, что блок-кондуктор будет оборудован системами противопожарной и противофонтанной безопасности, а также жилыми помещениями, вертолетной площадкой и причалом для технологического флота.

Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник, 16 июля, председатель Николаевской областной администрации Николай Круглов заявил, что николаевские судостроительные предприятия могут изготовить 16 платформ для газового монополиста.

"Мы станем с вами свидетелями платформ, это реальная вещь, это сотни миллионов", - сказал губернатор журналистам.

По информации первого заместителя главы обладминистрации Геннадия Николенко, стоимость заказа для "Нафтогаза" составит около 200 млн долларов США.

В Николаеве расположены Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), Николаевский судостроительный завод "Океан" и Судостроительный завод им. 61 коммунара.