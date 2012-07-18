Нефть дешевеет на опасениях за экономики Китая и Европы

На мировых торгах в среду, 18 июля, цены на нефть падают на фоне негативной ситуации в Китае и Европе.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,48 доллара, или на 0,54%, - до 88,74 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,69 доллара, или на 0,66%, - до 103,31 доллара за баррель.

Давление на настроения инвесторов в среду оказывают заявления премьера Госсовета КНР Вень Цзябао о том, что ситуация на рынке труда страны усложняется. Эти заявления усилили опасения относительно продолжения замедления темпов роста второй по величине мировой экономики.

Кроме того, эксперты понизили прогноз по росту прибыли компаний, входящих в расчет общеевропейского фондового индекса Euro Stoxx 50, передает Bloomberg.