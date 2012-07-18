В Японии заработал второй по счету ядерный реактор в стране

В Японии возобновил работу четвертый энергоблок АЭС "Ои" в префектуре Фукуи на юго-западе центрального острова Хонсю, став тем самым вторым работающим ядерным реактором в стране.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, энергию он начнет вырабатывать в субботу, а на полную мощность должен выйти к 25 июля.

В начале месяца вновь заработал первый реактор - третий энергоблок той же АЭС "Ои".

Этот процесс сопровождался манифестациями той части местного населения, которая выступает против использования атомной энергетики.

Подготовка к перезапуску энергоблоков АЭС "Ои" проходила не совсем гладко - на обоих реакторах произошло несколько инцидентов, которые, хоть никак не повлияли на безопасность и работоспособность АЭС, но стали дополнительным поводом для опасений со стороны противников АЭС в Японии.

Буквально на этой неделе дважды сработал сигнал тревоги на четвертом реакторе "Ои".

Третий и четвертый энергоблоки АЭС "Ои" являются пока единственными работающими ядерными реакторами во всей стране. Все остальные 49 исправных атомных энергетических установок либо находятся на техническом осмотре, либо ожидают разрешения на возобновление деятельности после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте прошлого года.

До этого атомные станции давали примерно треть всей необходимой Японии электроэнергии. Сейчас их остановку восполняют запуском ранее законсервированных тепловых станций, введением в строй новых газовых генераторов. Однако нынешним летом в зависимости от ситуации власти ожидают существенную нехватку электроэнергии. В результате промышленным пользователям дано указание уменьшить ее потребление в зависимости от района на 5-15%. Введение в строй реакторов на АЭС "Ои" позволит значительно улучшить ситуацию.