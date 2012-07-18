Кабмин разрабатывает условия возможной закупки газа в Европе - Макуха

Кабинет министров Украины разрабатывает условия для возможной закупки газа в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам перед началом заседания Кабмина заместитель министра топлива и угольной промышленности Владимир Макуха.

«Во-первых, если в этом будет потребность (в закупке газа в Европе – УНИАН). Сейчас отрабатываются маршруты с соседними странами, потому что газ необходимо транспортировать через страны, которые являются соседями Украины. Сейчас этот вопрос отрабатывается на дипломатическом и техническом уровнях», - сказал В.Макуха.

Он отметил, что это является техническим процессом, а «рамочные механизмы» транспортировки газа уже подписаны.