Гендиректор ХАЭС: поклеп на станцию - работа «недругов атомной энергетики»

Генеральный директор Хмельницкой АЭС Николай Панащенко считает, что за недостоверной информацией о работе атомной электростанции, которая распространялась недавно в Интернете, стоят «недруги атомной энергетики».

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

“Последние 20 лет весной загораются информационные провокации, связанные с работой ХАЭС. Но в этом году все произошло интенсивнее. Я считаю, что здесь сработали недруги атомной энергетики. Ведь буквально в конце апреля премьер Николай Азаров заявил о завершении переговоров с россиянами относительно достройки 3-го и 4-го энергоблоков нашей станции. И вот, вокруг Хмельницкой АЭС начались скандалы”, - заметил Н.Панащенко.

По словам гендиректора ХАЭС, он обратился в Управление СБУ в области с просьбой привлечь к ответственности организаторов неправдивых публикаций, чтобы показать, что любые провокации относительно станции не останутся без внимания.

Как сообщал УНИАН, администрация Хмельницкой атомной электростанции в конце июня обратилась в УСБУ в области с просьбой привлечь к ответственности организаторов неправдивых публикаций о взрыве и пожарах, которые якобы произошли на АЭС.

“Подобные публикации наносят существенный вред имиджу ядерной энергетики Украины, а, учитывая то, что в Верховной Раде планируется рассмотрение проекта закона о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 на ХАЭС, это может быть расценено как спланированная акция, цель которой - подрыв энергетической безопасности Украины”, - считают атомщики.