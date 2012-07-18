Замещать природный газ углем начнут в 2013 году

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины надеется в 2013 году приступить к реализации программы по замещению использования природного газа углем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

«Мы надеемся, что уже в следующем году начнем реализацию таких проектов», - сказал он.

В.Макуха отметил, что программа будет реализовываться, в частности, на Северо-Донецкой ТЭЦ, а также будут построены 3 завода по газификации угля, которые будут размещены в разных городах Украины.

Замминистра также сообщил, что на сегодняшний день отрабатывается ТЭО всех проектов.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР 13 июля подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл., для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В рамках Программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также строительства заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.