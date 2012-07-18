Кабмин не будет отменять НДС на импорт 1 млн тонн нефти для "Нафтогаза"

Кабинет министров не будет отменять налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт 1 миллиона тонн нефти для НАК "Нафтогаз Украины" для последующей переработки на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

"Там есть замечания Минфина и Минэкономики, и мы решили, так как они нас не поддерживают, снять этот вопрос", - сказал В.Макуха.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что правительство обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ

Министерство энергетики и угольной промышленности рассматривало два варианта стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов – путем снижения акцизных сборов и предоставления льгот по НДС на 1 млн тонн нефти «Нафтогазу Украины».

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