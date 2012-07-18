Производство электроэнергии в Украине в первом полугодии выросло на 3,6%

Производство электроэнергии в Украине в первом полугодии 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,6% - до 100,1 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за шесть месяцев 2012 года увеличили производство электроэнергии на 3,0% - до 45,3 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 5,1%, до 48,4 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции сократили объем генерации на 6,5%, до 6,2 млрд кВт/ч.

В июне общий объем производства электроэнергии в стране сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% - до 14,8 млрд кВт/ч. При этом, по сравнению с июнем 2011 года объем генерации в прошлом месяце вырос на 5,4%.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.

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