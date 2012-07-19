Статданные из США подняли цену нефти

На мировых торгах в четверг, 19 июля, цены на нефть растут на фоне статданных из США по запасам нефти.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,48 доллара, или на 0,53%, - до 90,35 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,68 доллара, или на 0,65%, - до 105,84 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 июля, снизились на 800 тысяч баррелей, или на 0,2%, - до 377,4 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, и составили 205,9 миллиона баррелей.

Положительный эффект произвели и статданные по недвижимости. Количество новых домов в США в июне выросло максимальными темпами с октября 2008 года и составило 760 тысяч, что на 6,9% больше пересмотренного показателя за май и на 23,6% выше показателя июня прошлого года, передает Bloomberg.