ДТЭК заключил договор о поставках электроэнергии в Российскую Федерацию

ДТЭК заключил рамочный договор с российской группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» на поставки электроэнергии в Российскую Федерацию, сообщили УНИАН в ДТЭК.

Подписанный договор предусматривает начало трансграничных поставок электроэнергии ДТЭК компании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Российская Федерация). Поставки будут осуществляться по межгосударственным линиям электропередач между ОЭС Украины и ЕЭС России с оптимальной технической загрузкой электростанций в обеих странах.

«Мы рады возможности начать работу с лидером российского энергетического рынка, компанией «ИНТЕР РАО ЕЭС». Это принципиально новый качественный уровень сотрудничества между нашими компаниями... впервые за долгие годы наша страна поставляет электроэнергию всем соседним государствам, с которыми существует такая техническая возможность. Увеличение объемов экспорта украинской электроэнергии открывает широкие перспективы для развития предприятий генерации, а также угольной отрасли Украины», – отметил директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Сегмент генерации представлен ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго». ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии. В состав ДТЭК входит ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 28 000 МВт.