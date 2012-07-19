ДК «Укргазвыдобування» закупила бурильные трубы на 85,3 млн грн у ООО «Строительная компания «Первая Черноморская», сообщили УНИАН в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, 17 июля т.г. «Нафтогаз Украины» акцептовал предложение компании о поставках бурильных труб на общую сумму 85 млн 340,45 тыс. грн.

Закупка была проведена по процедуре открытых торгов, соответствующее объявление о начале процедуры было опубликовано 14 мая 2012 года.

3 июля т.г. состоялось раскрытие поданных участниками предложений.

В торгах приняли участие три участника: ЗАО «ТММ Энергострой» (цена предложения 99 млн 051,60 тыс. грн), ООО «Строительная компания «Первая Черноморская» (цена предложения 85 млн 340,45 тыс. грн), ООО «Актив Ком» (цена предложения 85 млн 585,08 тыс. грн).

В пресс-службе отметили, что закупка бурильных труб предусмотрена инвестиционной программой и годовым планом потребностей и закупок ДК «Укргазвыдобування» на 2012 год. Трубы будут использованы для нужд БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвыдобування» и ГПУ «Шебелинкагазвыдобування».

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это вертикально интегрированная компания с замкнутым циклом производства — от поиска и разведки месторождений нефти и газа, их разработки, добычи, транспортировки до переработки углеводородного сырья и реализации нефтепродуктов.

ДК «Укргазвыдобування» – дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», которая является крупнейшим предприятием по добыче и переработке природного газа и газоконденсата в стране.