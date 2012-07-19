На нефтепроводе «Дружба» в Закарпатской области произошла утечка нефти

В Закарпатской области в результате несанкционированной врезки в нефтепровод «Дружба» произошла утечка нефти.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня в 11.10 в оперативно-координационный центр министерства поступило сообщение о том, что в 10.00 во время осмотра нефтепровода «Дружба» между селами Русское и Чоповцы работники нефтепровода обнаружили утечку нефти в мелиоративный канал шириной 0,5-1 м.

На место происшествия выехали сотрудники министерства. Выяснилось, что утечка нефти произошла в результате прорыва резинового шланга высокого давления, который был несанкционированно врезан в нефтепровод. Количество разлитой нефти на данное время не установлено.

С целью недопущения распространения вещества в канале аварийные бригады нефтепровода создали земляную насыпь на расстоянии 400 м от места прорыва. Утечка нефти из нефтепровода была прекращена путем перекрытия вентиля на врезанном трубопроводе.

Угрозы окружающей среде нет. На месте происшествия работают три аварийных бригады – 20 работников нефтепровода «Дружба». Они очищают территорию от остатков нефтепродукта.

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