Нефть подешевела после резко подорожания накануне

На мировых торгах в пятницу, 20 июля, цены на нефть падают на фоне резкого роста котировок накануне.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,42 доллара, или на 0,45%, - до 92,24 доллара за баррель. В четверг, 19 июля, цена марки выросла на 3,1%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,44 доллара, или на 0,41%, - до 107,36 доллара за баррель.

Оказала давление на цену нефти и статиститка из США. По данным Conference Board, индекс опережающих экономических показателей в США в июне снизился на 0,3% после роста на 0,4% в мае. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,1%.

Объем сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне сократился на 5,4% по сравнению с маем - до 4,37 миллиона. Аналитики ожидали, что число сделок выросло в отчетном месяце на 1,5% по сравнению с маем до 4,62 миллиона сделок, передает Bloomberg.