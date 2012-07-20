С 21 июля вступают в силу изменения к закону о естественных монополиях

С 21 июля вступает в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О естественных монополиях».

Закон опубликован в газете «Голос Украины» №131 от 20 июля 2012 года.

Напомним, законом предусмотрено, что решение относительно применения стимулирующего регулирования в соответствующей сфере принимается органом, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, которая отвечает за реализацию государственной ценовой политики.

В соответствии с законом, регулируется деятельность субъектов естественных монополий в таких сферах как распределение природного и нефтяного газа по трубопроводам; передача электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическими сетям; распределение электрической энергии (передача электрической энергии по местным (локальным) электросетям.

Также законом предусмотрено, что в случае применения стимулирующего регулирования орган, регулирующий деятельность субъектов естественных монополий, учитывает: расходы в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности (кроме амортизации и расходов, определенных частью третьей этой статьи); расходы на амортизацию активов, рассчитанных в соответствии с методами начисления амортизации, групп активов и срока их полезного использования, определенных органами, осуществляющими государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий; налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды; регуляторную базу активов; регуляторную норму дохода; отдаленность разных групп потребителей от места производства товаров; качество товаров, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки, гранты, взносы потребителей.

В законе отмечается, что иначе орган, осуществляющий государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, во время регулирования цен (тарифов) на товары субъекта естественной монополии учитывает: расходы, которые согласно Налоговому кодексу Украины учитываются при вычислении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий (кроме расходов, определенных частью третьей этой статьи); налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды; стоимость основных средств, амортизацию, потребности в инвестициях, определенные в установленном порядке; ожидаемую прибыль от возможной реализации товаров по разным ценам (тарифам); отдаленность разных групп потребителей от места производства товаров; качество производимых товаров (реализуемых) субъектами естественных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки.

Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, в пределах своих полномочий в случае применения стимулирующего регулирования определяют для целей установление цен (тарифов) группы активов, включенных в регуляторную базу, срок их полезного использования и метод начисления амортизации таких активов.

В законе отмечено, что для определения регуляторной базы активов во время перехода к стимулирующему регулированию субъектом оценочной деятельности согласно законодательству разово проводится независимая оценка активов, которые используются для осуществления регулируемой в соответствии с данным законом сферы деятельности субъектов естественных монополий, согласно методике оценки, которая определяется органом государственной власти, осуществляющим государственное регулирование оценочной деятельности, по согласованию с органом, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. Отчет об оценке таких активов подлежит обязательному рецензированию рецензентами, работающими в органе государственной власти, осуществляющем государственное регулирование оценочной деятельности.