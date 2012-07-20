Кабмин исключил госпакет «Укргидроэнерго» из уставного капитала НАК «ЭКУ»

Кабинет vинистров уменьшил уставный капитал НАК «Энергетическая компания Украины» путем исключения из него государственного пакета акций ПАО «Укргидроэнерго» в размере 100% таких акций.

Соответствующее постановление правительства №632 опубликовано в газете «Урядовый курьер» №128 от 20 июля.

Кроме того, согласно этому постановлению Кабмин передал полномочия по управлению госпакетом акций ПАО «Укргидроэнерго» Министерству энергетики и угольной промышленности.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО «Укргидроэнерго» принадлежало государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

В 2011 году «Укргидроэнерго» сократило чистую прибыль на 36,5%, или на 175,416 млн грн, по сравнению с 2010 годом - до 305,12 млн грн.