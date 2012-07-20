На Прикарпатье из-за аварии без света остались более 40 населенных пунктов

На Прикарпатье из-за падения ели без электроснабжения остались более 40 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в ПАО «Прикарпатьеоблэнерго», сегодня в 09.10 аварийно отключилась линия 110 кВ Надворная-Ямная-Ворохта, что привело к прекращению электроснабжения в Яремчанской зоне и Верховинском районе. Без света остались пгт Ворохта, села Яблоница, Поляница и Татаров, Микуличин, Ямная и все села Верховинского района.

По состоянию на 10.30 полностью возобновлена подача электроэнергии в Микуличине, Ямной и Верховине, частично – в Татарове. До конца дня планируется возобновить электроснабжение других населенных пунктов.

Причиной аварии энергетики считают падение срезанного дерева – ели в охранной зоне линии электропередач в пгт Ворохта. Сейчас специалисты энергокомпании проводят восстановительные работы и устанавливают обстоятельства происшествия.

На месте работают аварийные бригады ПАО «Прикарпатьеоблэнерго». Энергетики подключают резервные схемы питания, используя мощности соседних ПАО «Закарпатьеоблэнерго» и ПАО «Черновцыоблэнерго», а также собственные резервы.

«Ремонтные работы осложняет тот факт, что авария произошла в труднодоступном месте, - отметил начальник оперативно-диспетчерской службы ПАО «Прикарпатьеоблэнерго» Василий Демчук. – Туда трудно заехать спецтехникой, бригадам приходится работать в экстремальных условиях».