Энергостратегия Украины: уголь - во главу угла...

Все происходившее во время общественных слушаний, состоявшихся в середине текущей недели в Министерстве энергетики и угольной промышленности по поводу обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года было вполне предсказуемым. В них приняли участие как действующие чиновники министерства, так и ветераны отрасли в лице экс-министров Ивана Плачкова и Алексея Шеберстова. Что касается общественности, то наиболее яркими ее представителями на слушаниях стали экологи.

Маститые эксперты, в целом одобряя проделанную авторами документа работу, выступали с умеренной критикой отдельных ее положений. Экологи требовали большего внимания к вопросу снижения выбросов углекислого газа, по объемам которых отечественная энергетика уверенно держит первое место в стране. Защитники окружающей среды традиционно третировали атомщиков, высказывали недовольство тем, что согласно новой стратегии в энергобалансе страны возобновляемым источникам энергии отводится слишком малая доля. Как не странно, по последнему пункту их поддержал представитель НКРЭ, обосновав свое мнение весьма неожиданными прогнозами по тарифам на электроэнергию.

Но «гвоздем программы» стало предложение замминистра энергетики Владимира Макухи ввести для членов экологических организаций Украины специальный тариф на электроэнергию. Впрочем, обо всем по порядку...

Программа максимум: добывать газа из сланцев больше, чем импортировать из России

Обновленная «Энергетическая стратегия Украины» разрабатывалась «Фондом эффективное управление» Рината Ахметова по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности. Выступая со вступительным словом, старший менеджер проектов Фонда Роман Рубченко заявил, что одним из главных принципов, которым руководствовались авторы документа, является минимизация нагрузки отечественного топливно-энергетического комплекса на государственный бюджет. Бесконечное дотирование ТЭК за счет бюджетных средств – действительно проблема номер один для украинской энергетики, которая в теории должна приносить государству исключительно доходы. Другое дело, что обновленная энергетическая стратегия не дает однозначного ответа на вопрос - как сделать отрасль прибыльной? Ведь, согласно документу, доля тепловых электростанций, работающих на угле, в общем объеме вырабатываемой электроэнергии будет только расти. Разработчики стратегии как будто забыли, что добыча энергетического угля на большинстве украинских шахт является убыточной и, так или иначе, дотируется за счет государства и промышленности. Можно, конечно, вспомнить о планах Минэнергоугля относительно строительства в Украине заводов по газификации угля за счет китайских кредитов, но это пока только обсуждается.

Весьма оптимистично в стратегии выписаны перспективы газодобывающей отрасли. Так, по словам Рубченко, к 2030 году Украина будет иметь ежегодно 20 млрд куб. м газа традиционной добычи, 8 млрд куб. м газа планируется добывать из плотных слоев, еще 8 млрд куб. м составит добыча сланцевого газа, 7 млрд куб. м - глубоководного, 2 млрд куб. м - шахтного метана и только 5 млрд куб. м будут экспортироваться. Хотелось бы верить, что все так и будет, но есть серьезные опасения, что достичь подобных объемов добычи нетрадиционного газа будет очень и очень сложно.

Хотя, стратегия на то и стратегия, чтобы ставить определенные цели, а уж как их достичь на практике, задача для тактиков. Кстати о том, что от документа не стоит требовать детальных ответов на все вопросы, в ходе слушаний неоднократно заявлял замминистра энергетики Владимир Макуха. По его мнению, с главной своей ролью - свести баланс энергопотребления и энергопроизводства и обозначить приоритетные направления развития отечественной энергетики - стратегия справляется.

Откуда что возьмется, или Вопросы без ответов

Не все вняли уговорам заместителя министра. Так, бывший глава энергетического ведомства Иван Плачков высказал ряд претензий к расчетам, приведенным в стратегии.

«Цифра, которая мне режет глаза - снижение объемов импорта газа к 2030 году до 5 миллиардов кубов в год. Это очень смелая цифра. Также меня удивляет цифра по использованию тепловой энергии окружающей среды к 2030 году. По сравнению с нынешним показателем по этому виду энергии в 0,1 миллиона тонн условного топлива, мы планируем к 30-му году выйти на 6,6 миллионов тонн. Наверное, это так и должно быть, но каким образом можно достичь таких показателей, я, как человек всю жизнь занимающийся энергетикой, не представляю», - сказал Плачков.

Он не постеснялся в выражениях по поводу перспектив экспорта украинской электроэнергии, обозначенных на следующие 18 лет. «Сейчас у нас 53 тысячи мегаватт установленной мощности, из которых 49 тысяч работающих, при внутреннем потреблении на уровне 33 тысяч мегаватт. И скажите мне, пожалуйста, почему мы на 2030 год планируем экспорт даже ниже, чем в 2010 году. Тогда как по экспорту электроэнергии Украина имеет огромный потенциал, ведь это самая высокотехнологичная продукция, которую может предложить Украина на внешнем рынке», - утверждал Плачков.

Вместе с тем, он выразил недоумение в отношении планов по наращиванию доли электроэнергии из возобновляемых источников до 6,7 тыс. МВт установленной мощности к 2030 году. «Это больше, чем установленная мощность Запорожской атомной станции, которая составляет 6 тысяч МВт. У меня нет понимания, как можно достичь такого показателя по возобновляемой энергетике», - сказал экс-министр.

Стоит уточнить, что, говоря о возобновляемой энергетике, Плачков имел ввиду ветропарки и солнечные электростанции. Тогда как о гидроэнергетике, которая также использует возобновляемый источник электроэнергии - текущую воду, он говорил исключительно в позитиве. «У нас мощный потенциал по строительству малых ГЭС, они же помогут бороться с паводками в Закарпатье. Мини-ГЭС намного выгоднее ветропарков и солнечных электростанций», - подчеркнул Плачков.

Экс-министр высказал еще ряд концептуальных претензий к обсуждаемому документу, однако все они были сглажены в общем-то позитивной оценкой проделанной его авторами работы.

Энергичная критика

После размеренного выступления представителя «Фонда эффективное управление» и несколько более динамичной риторики экс-министра слушания вошли, так сказать, в активную фазу. Координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Кристина Рудницкая категорически заявила о том, что в обновленной стратегии практически полностью проигнорированы вопросы глобального изменения климата. «Только три абзаца из 150 страниц стратегии касаются проблемы изменения климата», - сказала эколог.

Она считает отдельные положения документа взаимоисключающими. «С одной стороны, говорится о том, что энергетика должна снижать воздействие на окружающую среду, а с другой стороны - планируется наращивать добычу и сжигание угля, что повлечет за собой большие проблемы для окружающей среды. В рамках Киотского протокола Украина имеет международные обязательства по разработке низкоуглеродной стратегии развития энергетики, вместо этого энергетическая стратегия ориентирована на увеличение сжигания угля. То есть, мы работаем в противоположном направлении своим международным обязательствам», - заявила Рудницкая.

Представитель НЭЦУ энергично и сжато излагала свои претензии к энергостратегии, но это не спасло ее от напоминания модератора - Макухи - о регламенте слушаний, который отводил каждому выступающему по 5 минут. С трудом дождавшись окончания оговоренных пяти минут, Макуха отверг утверждение экологов, что энергетика занимает в Украине первое место по выбросам углекислых газов в атмосферу. «Если мы посмотрим, сколько выбрасывают металлургические комбинаты, то придем к другому заключению», - сказал он.

Кроме того, замминистра напомнил, что параллельно с наращиванием объемов сжигания угля на украинских ТЭС и ТЭЦ энергостратегия предусматривает их глубокую модернизацию, что, по его мнению, позволит выполнить международные обязательства по снижению выбросов парниковых газов.

Но на Рудницкой выступления экологов не закончились. Эксперт по энергетическим вопросам с ярко выраженной экологической направленностью Дмитрий Хмара раскритиковал планы по строительству трех новых энергоблоков АЭС, предусмотренные стратегией. Он также отметил уязвимость ядерной энергетики Украины в связи с ее полной зависимостью от российского топлива.

Справедливости ради отметим, что тот же Хмара совсем недавно критиковал атомщиков за то, что они пытаются начать эксплуатацию на украинских АЭС американского топлива Westinghouse. Таким образом, он явно противоречит сам себе, ведь именно появление у наших АЭС альтернативного поставщика могло бы разрушить российскую монополию на рынке ядерного топлива Украины. Но не будем цепляться к мелочам, ведь Хмара бескомпромиссно выступает против атомной энергетики в целом, а всякие мелкие нюансы тут неважны.

Сами атомщики в ходе слушаний напомнили о проблемах тарифообразования на украинском энергорынке, что, по их мнению, не отражено в энергостратегии. Как известно, именно за счет относительно низкой закупочной цены на атомную электроэнергию удается удерживать цену 1 киловатта на приемлемом для потребителя уровне. Тогда как «угольные» киловатты закупаются рынком по заведомо завышенным ценам. Правда, это старая и длинная история о кроссубсидировании, повторять которую нет смысла.

Намного интересней тот факт, что в ходе слушаний представитель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Александр Рогозин выступил в поддержку возобновляемой энергетики. Он считает долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ), предусмотренную стратегией, слишком низкой. "По мнению комиссии, доля ВИЭ все-таки занижена, исходя из общемировых трендов, исходя из наших обязательств перед ЕС. Если тарифы на электроэнергию в Украине продолжат расти со скоростью 7% в год, то уже в 2017 году они окажутся выше, чем стоимость киловатта, произведенного ветроэлектростанциями, а к 2030 году тарифы окажутся на уровне цены солнечной электроэнергии», - заявил Рогозин.

***Сейчас цена 1 кВт/ч для промышленных предприятий составляет от 89 копеек до 1 грн 13 коп., тогда как 1 киловатт, выработанный ветроэлектростанциями, обходится энергорынку в 2 гривни, а солнечными - в целых 5 грн.

Таким образом, Рогозин постарался дезавуировать основной аргумент противников возобновляемой энергетики, которые постоянно напоминают о непомерно высокой стоимости «зеленого» тарифа, а, соответственно, и о невозможности бесконтрольного расширения его предоставления в Украине. И подобные заявления звучат от представителя госструктуры, которая играет одну из ключевых ролей в ценообразовании на отечественном рынке электроэнергии. А ведь всем известно, что на этом рынке никто не получает за свой товар реальную цену и, соответственно, не платит ее.

Высказывания представителя НКРЭ можно было бы расценить как специфичный энергетический юмор, если бы они не были сделаны с абсолютно серьезным видом. Вот Макуха шутил более понятно. Устав от потока критики со стороны экологов, ратующих за увеличение доли ветропарков и солнечных электростанций в энергобалансе страны, он предложил им уже сегодня перейти на закупку электроэнергии по цене «зеленого» тарифа. «Вступил в национальный экологический центр - покупай возобновляемую электроэнергию по 5 гривен, начинать нужно с себя, а не с тарифов по 24 копейки (цена 1 кВт для домохозяйств – ред.). Это было бы нормально для страны», - сказал замминистра.

Экологи платить согласились, но только если в энергетической стратегии будут учтены их замечания.

Нельзя не вспомнить и об угольной энергетике, для которой обновленная энергостратегия предусматривает режим наибольшего благоприятствования. Тем не менее, и представитель этой энергогенерации озвучил свои замечания, которые в основном свелись к необходимости модернизации угольных энергоблоков на отечественных ТЭС.

Завершая слушания, директор департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Никита Константинов заявил, что все замечания, прозвучавшие в ходе мероприятия, будут максимально учтены в окончательной редакции энергостратегии перед ее передачей на рассмотрение правительством. Конечно, это - всего лишь обычная вежливость чиновника по отношению к участникам слушаний, но если включить фантазию и представить, что замечания действительно начнут учитывать, а саму энергетическую стратегию неукоснительно выполнять, то... коллапс украинского топливно-энергетического комплекса неизбежен. Такова глубина противоречий между интересами угольных ТЭС и ветроэнергетиками, солнечными электростанциями и АЭС.

Между тем, рядовому украинскому потребителю электроэнергии все же не стоит забывать о том, насколько велика его роль в крайне запутанных взаимоотношениях ее производителей. Только активная позиция граждан сможет подтолкнуть госчиновников к началу реального реформирования ТЭК. Но для начала следует эту позицию в себе сформировать, к примеру, приняв как данность тот факт, что за электроэнергию мы очень серьезно недоплачиваем. Другое дело, что как только каждый из нас начнет платить реальную цену за киловатт, отношение ко всему происходящему в украинской энергетике станет значительно жестче и принципиальней. Вплоть до организаций акций гражданского протеста против принятия тех или иных решений в энергосфере.

Петр Черных (УНИАН)