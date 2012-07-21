В Сумской области налоговики выявили подпольную АЗС

В городе Кролевец Сумской области на территории гаражного кооператива налоговики выявили нелегальную автозаправочную станцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области, хранение и реализацию бензина наладили неизвестные лица, которые установили в гараже 11 емкостей (1 тыс. литров каждая) с присоединенным к ним насосным оборудованием, с помощью которого осуществлялась откачка.

Работники налоговой милиции изъяли 5,3 тыс. грн, документы, оборудование и 260 литров горюче-смазочных материалов.