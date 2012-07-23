Из-за ненастья обесточен 61 населенный пункт в трех областях Украины
09:16, 23 июля 2012Энергетика
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Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач был обесточен 61 населенный пункт в трех областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Кировоградской области обесточены 34 населенных пункта, в Полтавской – 21, в Винницкой – 6.
К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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