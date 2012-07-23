Из-за ненастья обесточен 61 населенный пункт в трех областях Украины

Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач был обесточен 61 населенный пункт в трех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Кировоградской области обесточены 34 населенных пункта, в Полтавской – 21, в Винницкой – 6.

К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.