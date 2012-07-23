Нефть в понедельник дешевеет на прогнозах по ВВП Китая

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов понедельника на заявлениях члена комитета по монетарной политике ЦБ Китая Суня Гоциня о возможном замедлении экономических темпов в стране, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА "Новости".

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.07 мск снизилась на 1,55 доллара, или на 1,69%, - до 90,28 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,46 доллара, или на 1,37%, - до 105,37 доллара за баррель.

Как заявил Сунь Гоцинь на экономическом форуме в Пекине, темпы роста ВВП страны могут замедлиться до 7,4% в третьем квартале с 7,6% во втором, достигнув минимальной отметки за последние три года.

Инвесторы ожидают и новостей из Греции, куда во вторник прибудет миссия международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ). Греческое министерство финансов отчиталось в пятницу о выполнении бюджета за январь-июнь текущего года, заявив, что уложилось в поставленные кредиторами рамки снижения дефицита. По данным ведомства, дефицит за первое полугодие составил 12,5 миллиарда евро против запланированных меморандумом с кредиторами из ЕС и МВФ 14,9 миллиарда евро.