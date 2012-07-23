Суд перенес заседание по делу ЕЭСУ на 31 июля

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в слушании уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ на 31 июля. Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Константин Садовский принял такое решение, ввиду отсутствия подсудимой в зале судебных заседаний. Судья также постановил внести в материалы уголовного дела результаты судебно-медицинской экспертизы.

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