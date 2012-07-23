В Украине добыча газа за полгода выросла на 1%

В Украине добыча газа в январе-июне 2012 года выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 10 млрд 118,6 млн куб. м, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, основной прирост добычи обеспечили государственные компании - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз».

В министерстве пояснили, что увеличение добычи газа ДК «Укргаздобыча» стало возможным благодаря введению с начала года в эксплуатацию 35 новых скважин (из них 32 газовые и 3 нефтяные). Кроме того, в июне ДК «Укргаздобыча» ввела в эксплуатацию вторую очередь Краснодонецкой дожимной компрессорной станции (ДКС), что позволит увеличить добычу газа на Шебелинском месторождении на 100 млн куб м ежегодно.

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» увеличил добычу природного газа за счет капитального ремонта скважин и продления дообустройства двух месторождений - Штормового и Архангельского в северо-западной части шельфа Черного моря. С начала года на них завершили строительство 7 скважин.

В Минэнергоугля добавили, что на сегодня проводятся работы по обустройству Одесского и Безымянного месторождений газа в Черном море. Начало добычи газа на Одесском месторождении запланировано на осень, что позволит до конца текущего года дополнительно добыть не менее 53 млн куб.м.

Планируется, что продолжение обустройства Одесского и Безымянного месторождений с использованием двух современных самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) позволит в 2013 году добыть более 600 млн куб. м, а с 2014 года - выйти на уровень годовой добычи свыше 1 млрд куб м природного газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, добыча природного газа в Украине в первом полугодии 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,1% - до 9,6 млрд куб. м.