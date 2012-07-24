Нефть дорожает на признаках улучшения ситуации в производственном секторе Китая

10:03, 24 июля 2012
Энергетика
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Мировые цены на нефть растут во вторник после публикации предварительных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за июль, сообщает РИА "Новости".

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.00 мск выросла на 0,55 доллара, или на 0,62%, - до 88,69 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,89 доллара, или на 0,86%, - до 104,15 доллара за баррель.

Аналитики банка HSBC, вычисляющего индекс, объявили о его увеличении до 49,5 пункта с 48,2 в июне. Показатель ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о падении активности, выше - о ее росте. Тем не менее, новости от HSBC были восприняты участниками рынка с позитивом, поскольку предыдущие два месяца показатель демонстрировал снижение.

Позже во вторник инвесторы ожидают публикации данных по запасам сырья на оптовых складах США от Американского института нефти (API).

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