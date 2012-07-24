"Нафтогаз" привлек 2,5 млрд грн кредита в "Укргазбанке"
НАК "Нафтогаз Украины" привлекла 2 млрд 489 млн грн кредита в ПАО АБ "Укргазбанк", говорится сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.
Кредит был привлечен путем проведения тендера и был разбит на два лота - по 1,489 млрд грн и 1 млрд грн, соответственно. В тендере принимал участие один участник. Срок поставки кредита - 2012 - 2013 гг. Стоимость договора составляет 447 млн грн.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.
По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Нафтогаз» выкупил у “Укрэксимбанка” ОВГЗ на 1 млрд грн