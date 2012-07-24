"Нафтогаз" привлек 2,5 млрд грн кредита в "Укргазбанке"

НАК "Нафтогаз Украины" привлекла 2 млрд 489 млн грн кредита в ПАО АБ "Укргазбанк", говорится сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

Кредит был привлечен путем проведения тендера и был разбит на два лота - по 1,489 млрд грн и 1 млрд грн, соответственно. В тендере принимал участие один участник. Срок поставки кредита - 2012 - 2013 гг. Стоимость договора составляет 447 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

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