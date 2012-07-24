В Крыму передали в аренду 85 га под строительство солнечных электростанций

Совет министров Крыма на заседании 24 июля решил выделить в общей сложности 85 гектаров земли двум фирмам для строительства солнечных станций.

Как передает корреспондент УНИАН, четыре земельных участка находятся в Первомайском районе (северо-запад Крыма).

В частности, общество с ограниченной ответственностью «Омега Пиви» получит в аренду на 49 лет участки 29 и 7 га, ООО «Омега Солар» - 45 и 4 га для строительства, обслуживания и ремонта объектов альтернативной энергетики.

Как сообщал УНИАН, в мае Совмин разрешил разработку проектов землеустройства по отводу в общей площадью 110 га 5 фирмам в 2 районах полуострова, в апреле - 17 фирмам 540 га в 11 регионах для строительства солнечных «ферм».