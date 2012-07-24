«ДТЭК Днепрооблэнерго» сократило прибыль в 5,2 раза

ПАО «ДТЭК «Днепрооблэнерго» в январе-июне сократило чистую прибыль в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 8,6 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

В январе-июне компания увеличила чистый доход на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 7,85 млрд грн, а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 18% – до 9,42 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепрооблэнерго» в январе-марте 2012 года сократило чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 6,538 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня т.г. переименована в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (В середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).